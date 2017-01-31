Jan Olde Riekerink'ten Büyük Başarı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de yakaladığı puan ortalaması dikkat çekiyor. Sezon başından bu yana eleştirilen Hollandalı teknik adam, sarı kırmızılıların son yıllarda takımın başına getirdiği birçok hocayı geride bıraktı.



Jan Olde Riekerink'in Galatasaray'daki puan ortalaması



Habertürk'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın şampiyonlukla tamamladığı 2007-08 sezonunda ilk 28 hafta takımın başında bulunan Alman hoca, 61 puanla 2.17 puan ortalamasını tutturmuştu. Taraftarın "Riekerink Bey" lakabıyla onurlandırdığı teknik adam, ligde 19 maçta 39 puan kazanarak, 2.05 ortalama yakalamayı başardı.



Riekerink böylece Skibbe, Rijkaard, Hagi, Mancini ve Prandelli gibi önemli yabancı teknik adamları geride bırakmayı başardı. İtalyan hocalar Prandelli ve Mancini 1.9 puan ortalaması yakalarken, Frank Rijkaard 1.8'de, Michel Skibbe 1.7'de kaldı. Yabancılar arasında en başarısız isim ise 18 maçta 1.16 ortalaması bulunan Galatasaray'ın oyuncu efsanesi Gheorghe Hagi oldu.