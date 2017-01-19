Riekerink: Podolski'nin Gidip Gitmeyeceği Transferde Etkili Olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, transferde sakat futbolcuların durumunun etkili olacağını söyleyerek, Podolski'nin de takımda kalıp kalmayacağının bu süreçte çok önemli olduğuna vurgu yaptı.



Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı, "Ligin ikinci yarısına zor iki deplasmanla başlayacağımızı söylemiştik. İki maçta 6 puan hedeflemiştik. Konya'da gösterdiğimiz performansla 3 puan geldi. Karabük'e gidiyoruz şimdi. Zor bir deplasman. Hedef kazanmak. Aynı Konya maçındaki gibi aynı arzuyu takım sahada gösterecektir. Karabük takımı 8 maçı kaybetmiş, 6 maç kazanmış ve 3 maç ise berabere bitmiş. Bu demekki ya kazanan ya kaybeden bir takım. Hem Konya hem de Karabük ligde en çok koşan takımlar arasında" diye konuştu.



Sakatların son durumu



"Sakat arkadaşlarımız var belki ama takıma yavaş yavaş dönmeye çok yaklaştılar" diyen Hollandalı çalıştırıcı, "Vereceğimiz kararlarda onların durumlarında etkili olacak. Lukas ile ilgili dedikodular var. Teklif olabileceği yönünde. Onun kalıp kalmaması önemli. Koray koşulara başladı. 3-4 hafta gibi başlar o da. Bunlarla ilgili önümüzdeki hafta Lukas'ın durumu sakat oyuncuların dönmesi Koray'ın nasıl döneceği ki o geldiğinde bir stoper daha eklenmiş olacak ve hep bunlara bakarak bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"Herkes kendi görevini yerine getirmeli"



Konya maçında Ali Çamdalı'nın hakeme söylediği söz ve hakemler hakkında bir değerlendirme yapması istenilen Riekerink, şöyle konuştu:



"Hakemlik zor bir görev. Hakemlere karşı sorumluluklarımız var. Onlara saygılı olmamız lazım. Bazı kararlarda ani reaksiyon verebiliyorsunuz ancak bu konuda da bizlerin çizgiyi aşmaması lazım. Sezon bittikten sonra teraziye koyarsınız kararlarla alakalı bu dengede olur. Bazen aleyhinize kararlar ve bazen de lehinize karar verilmiştir illaki. Bize mesela hiç penaltı çalınmadı. Ancak bunu daha çok 18'e girmemiz lazım diye düşünürüm. O yüzden herkes kendi görevini yerine getirmeli. Onların işinin çok zor olduğunu unutmamak lazım."



"4 puan kaybediliyor"



"Dürüst olmak gerekirse biz kendi maçımıza odaklanmalıyız" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Cumartesi günü için odaklanmalıyız. İki rakip maç yapıyor onlar berabere bitirirse maçlarını 4 puan kaybedecekler. Maçı biri kaybeder biri kazanırsa 3 puan kaybedecek sadece biri. Öyle bir şey sorulursa berabere bitmesini isterim çünkü o şekilde 4 puan kaybediliyor" dedi.



Çift forvet sorusu



Çift forvet oynamanın kendileri açısından opsiyon olduğuna vurgu yapan Riekerink, "Elazığ maçında bu sistemle oynadık ve tutkulu ve istekli oyun vardı ortada. Çift forvet o yüzden bizim için bir opsiyon" diye konuştu.



"Josue zeki bir futbolcu"



Orta sahada yaşanılacak herhangi bir sakatlık durumunda nasıl bir çözüm bulunacağı ile alakalı sorulan soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Tolga transferini orta sahaya destek amacıyla yaptık. Sakatlık dönemi onun için ama takıma dönmeye çok yakın. Bir sakatlık olsa elimizde bir genç oyuncu var Birhan. A takımda direkt koyabilir miyiz onu şu anda bilemem. Josue'yi sayabiliriz. Farklı pozisyonda farklı kalitede bir oyuncu Josue ve ihtiyaç halinde solda oynayabilecek bir oyuncu. Josue zeki bir oyuncu ve takıma faydalı olacağını da düşünüyorum" cevabını verdi.



"Farklılıklar olabiliyor"



"Sistemlerden ziyade oynayan oyuncuların o sistemi değiştirdiğine inanıyorum" diyen Riekerink, "4-3-3 oynuyoruz mesela kazandığımız ve seriler yakaladığımız maçlarda. Lukas oynadığı zaman 10 numara pozisyonunda oynuyor ama geriye gelip top da alıyor. Sistemden ziyade orada oynayan oyuncu kalitesi çok önemli. Lukas'ın oynadığı sistem ile Wesley'in oynadığı sistem aynı gözükse de farklılıklar olabiliyor" açıklamalarında bulundu.



"Lukas fizik olarak iyi durumda olduğunu gösterdi"



Lukas Podolski'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Riekerink, "Bize artısı olan bir oyuncu. Sakatlıktan döndü tabi ki antrenmanlara da çıkıyor ama maç temposu da farklı şeyler. Lig maçında 8 dakika oynadı. Kupa maçında 45 dakika oynaması yönünde fikir birliğine varmıştık onunla. Sonrasında kendisi oynamaya devam etmek istediğini söyledi. Oynamaya devam etti ve daha sonra 90 dakika oynadı ve penaltıda da bir sağ bek gibi koştu ve fizik olarak iyi durumda olduğunu söyledi. Diğer taraftan Carole, Sofia ile oynadığımız maçta stoperde oynadı ama stoperde oynadığı maçlarda da gayet iyi performans gösterdi. Herhangi bir ihtiyaç halinde bizim için stoperde bir alternatif" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL