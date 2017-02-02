FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Hollandalı Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink takımının yeteri kadar koşmadığı yönündeki eleştirilere cevap verdi.



Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'ın Hollandalı çalıştırıcısı takımının yeteri kadar koşmadığı yönündeki eleştirilere, "Bizim için önemli olan koşmak değil topa hükmetmek" diyerek cevap verdi.



"BİZİM ÖNEMLİ OLAN OYUNA HÜKMETMEK"



Zirve yarışında olmasına rağmen sahada oynanan oyunun eleştirildiği Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink "Koşmuyoruz, koşturuyoruz. Galatasaray'ın sahada çok koşması her şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Elimizdeki mevcut kadro ile topa daha çok sahip oluyoruz. Bizim için önemli olan koşmak değil oyuna hükmetmek. Takımım için önemli olan topu koşturmak... Bu nedenle pas organizasyonlarına özen göstermeliyiz" açıklamalarında bulundu.



Galatasaray'ın Başakşehir 11'i nasıl olacak? Riekerink'in kararı



Öte yandan Türkiye Kupası maçlarında kalede bu sezon hep Cenk Gönen'e sanş veren Riekerink'in, bu kez Muslera'ya eldivenlerini teslim edeceğini ilk FutbolArena duyurmuştu.



GALATASARAY'DA MUSLERA ZİRVESİ



SELÇUK - DE JONG İKİLİSİ



Riekerink 'Kazanan kadro bozulmaz' felsefesini de bir kenara bırakacak. 6-0 sona eren Akhisar Belediyespor maçında Selçuk-Josue ikilisine şans veren Riekereink alınan farklı galibiyete karşın değişime gidecek. Hollandalı teknik adam, daha agresif ve mücadeleci yapısı nedeni ile Başakşehir maçında de Jong'a şans verecek. Riekerink, taktik antrenmanlarında da Selçuk-De Jong ikilisine görev veriyor.