Jan Olde Riekerink'in Şampiyonluk Hesabı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Atiker Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Galatasaray'da Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi teknik direktör Jan Olde Riekerink, kağıdı kalemi eline alarak şampiyonluk için puan hesaplaması yaptı.



Sabah'ta yer alan habere göre; Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı derbileri TT Arena'da oynamayı avantaj gören Hollandalı hoca, 17 haftalık periyotta minimum 12 galibiyet hedefi ortaya koydu. 77 puanın şampiyonluk için yeterli olacağına inanan Riekerink, 4. yıldızın takıldığı 2014/2015 sezonunun 77 puanla tamamlanmasını dikkate aldı.



Galatasaray'ın teknik patronu Konya'dan sonra Karabük deplasmanından da galibiyetle dönülmesi halinde zirve yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçireceklerine inanıyor.