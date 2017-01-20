Jan Dark'ın Galasına İlgi Yoğun Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği Jan Dark'ın gala gösterimi yapıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Jan Dark oyununun gala gösterimi SDKM'de gerçekleştirildi. Oyun seyirciler tarafından beğeni topladı. Oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal ve tiyatro severler izledi. Başkan Vekili Özak, oyunda gösterilen performans için emeği geçenlere teşekkür etti. - KOCAELİ