James Rodriguez, Oyundan Çıkarılınca Zidane'e Küfür Edip Koltuğu Yumrukladı

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Leganes'i deplasmanda 4-2 yendiği maçta 71. dakikada oyundan çıkartılan Kolombiyalı yıldız, teknik direktör Zinedine Zidane'a ağır şekilde tepki gösterdi.

KOLTUKLARI YUMRUKLADI

Söylenerek kenara geldiği gözlemlenen Rodriguez'in Zidane'ın elini sıkmadan oturması dikkat çekti. Kolombiyalı 10 numara otururken de söylenmeye devam etti ve sert bir şekilde koltuğu yumrukladı.

KÜFÜRLERİ KAMERAYA YANSIDI

James'in oyundan çıkarken ettiği küfürler ise kameralara yansıdı. Real Madrid teknik direktörü Zidane, maç sonu yaptığı açıklamada ''Sinirli olması çok mantıklı. Takımın dışında kaldı ama yapabileceğim bir şey yok. James'ten memnunum.'' açıklamasını yaptı.