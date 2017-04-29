James Popsys, Photoshop'un İlginç ve Başarılı Örneklerine İmza Atıyor

Bu zamana kadar photoshop aracılığıyla meydana getirilen birçok başarılı eserle karşı karşıya kaldık; ancak başarılı sanatçı James Popsys, seleflerinden farklı olarak oldukça farklı bir bakış açısıyla çalışmalarını oluşturdu.



Kendisini photoshop programının yerine koyduğunu belirterek birbirinden ilginç çalışmalar meydana getiren Popsys, bu sayede kısa sürede kendisine oldukça geniş bir kullanıcı kitlesi edinmeyi başardı.



İşte başarılı photoshop sanatçısı James Popsys'nin çalışmalarına birkaç örnek;