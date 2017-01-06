James Bond'un Düştüğü Köprü' Turizme Kazandırılacak

İBRAHİM ERİKAN - Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" filminin önceki serisi "Skyfall"un aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü, turizme kazandırılacak.



Yüz yılı aşkın süredir kullanılan taştan ve çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki köprü ile Kapıkaya Kanyonu'nu birbirine bağlaması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çukurova Kalkınma Ajansı, Karaisalı Kaymakamlığı, Karaisalı Belediyesi ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü proje oluşturdu.



"Adana'da Varda Var" adlı projeyle, köprü ile kanyon arasında yürüyüş parkuru oluşturularak bölgenin turizme kazandırılması, bilinirliğinin arttırılması ve tanıtımının yapılması hedefleniyor.



"Bölgeyi, hem doğa hem tarihle birleştirecek"



Adana İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Tari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaisalı ilçesi sınırlarındaki köprünün "mühendislik harikası" olarak nitelendirildiğini, bunun sebebinin taş ve çelik örme tekniğiyle inşa edilmesi olduğunu söyledi.



Tarih ve kültürlerine sahip çıkarak köprüyü turizme kazandırmak amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı ile köprü için yaklaşık 1 milyon liralık mali destek projesi hazırladıkları bilgisini veren Tari, şöyle devam etti:



"Proje ortaklarımız, Karaisalı Kaymakamlığı, Karaisalı Belediyesi, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı. Projenin ismi, 'Adana'da Varda Var.' Doğa harikası diye nitelendirilebilen ve Türkiye'de ender bulunan kanyonlardan Kapıkaya Kanyonu'nu Varda Köprüsü'ne bağlamak üzere bir proje. Vatandaşların rağbet gösterdiği bu bölgeyi, hem doğa hem tarihle birleştirecek diye düşünüyoruz. Kanyondan köprüye hem doğayı hem tarihi birleştirecek bir proje oluştu. Fiziki olarak yüzde 90'ı, mali olarak yüzde 75'i tamamlandı. Açılışını inşallah mart ayının sonuna doğru yapacağız. Buranın Adana ve ülke turizmine çok büyük katma değer sağlayacağına inanıyoruz."



"James Bond" filminin önceki serisi "Skyfall"un aksiyon sahnelerinin Varda Köprüsü'nde çekildiğini ve filmin ana karakteri Bond'un köprüden düştüğünü anımsatan Tari, "Buranın tanıtımını yapmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Varda Köprüsü'nü Kapıkaya Kanyonu ile birlikte kamuoyuna tanıtımıyla ilgili çok ciddi bir çalışmamız var. İnşallah kısa sürede bunu kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.



Varda Köprüsü



Berlin-Bağdat demir yolunun ulaşımı için Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912'de inşa edilen ve halen kullanılan Varda Köprüsü, "mühendislik harikası" olarak nitelendiriliyor.



Sultan 2. Abdülhamit ile Almanya Kralı Kaizer Willheim II tarafından yapılan anlaşmayla Haydarpaşa'dan Bağdat-Halep-Şam'a kadar demir yolu ağı kurulması öngörüldü. Alman mühendislerin kontrolünde inşasına başlanan demir yolu yaklaşık 15 yılda tamamlandı.



Tren hattının en önemli ve zorlu geçiş noktası ise Toros Dağları'ndaki Belemedik bölgesi oldu. Bölgede hat için 1905'te toplam 12 kilometre uzunluğunda, 22 tünel açıldı. Bu tünellerin inşası sırasında da bölgede bir şantiye ve hastane ile ihtiyaç duyulan yapılar faaliyete geçirildi.



Projenin en görkemli yapısı ise bir asırdan fazla süreden beri ayakta olan Varda Köprüsü oldu. Köprü, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yükseklikte, aşılmaz denilen Toros Dağları'nın arasından trenlerin geçişini sağlıyor.