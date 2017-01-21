Yerel müzik sahnesinin synth-pop ekibi Jakuzi, 21 Ocak'ta Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşuyor.



"Kutay Soyocak ve Taner Yücel tarafından kuruldu, bahar mevsimine girerken bir gece sinsice yayımladıkları "Koca Bir Saçmalık" klibi ile İstanbul'da beklenen büyük depremi müzik sektöründe gerçekleştirdiler. Elinizden tutup 80'lere şöyle bir tura çıkarıp geri getiren synthesizer'ları ve Kutay'ın John Maus, Joy Division, Özdemir Erdoğan ve hatta Müslüm Gürses'in kesişim kümesinde yer alan vokalleriyle yıldırım aşkı yaşattılar. İlk albümleri Fantezi Müzik'i, sound'uyla müsemma olarak kaset formatında, Domuz Records üzerinden yayımladılar. Sezon açılışında verdikleri konserle Salon'u dolup taşırdılar, kaçıranlar için muazzam sahne performanslarıyla tekrar sahnedeler.



Tanışmazsanız yarım kalacağınız bir grup, kaçırırsanız pişman olacağınız bir performans sizleri bekliyor."



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