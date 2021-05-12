Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayın mı yapacak? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu yayını ne zaman, hangi gün olacak? Tarihi belli oldu mu?
Twitter'da gündem olan #jahreiniminyanındayım etiketinden sonra vatandaşlar Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayın mı yapacak merak etti. Peki, yayın ne zaman olacak, saat kaçta, açıklandı mı? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayını hangi gün ve nerede yapılacak? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen konuşma nedir? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını tarihi belli oldu mu? Kısaca cevaplar haberimizde...
Ünlü Türk Twitch yayıncısı ve Youtuber Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu ile Twitter'dan yazıştı. İkili arasında en yakın zamanda ortak bir yayın yapılması bekleniyor. Peki ortak yayın ne zaman, saat kaçta başlayacak? Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayınında hangi konuları ele alacak? Jahrein kimdir? Tüm cevaplar yazımızda.
JAHREİN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU ORTAK YAYIN MI YAPACAK?
Geçtiğimiz günlerde Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir tweeti nedeniyle eleştirmişti. Bunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver." açıklamasını yapmıştı.
Ardından Jahrein "En yakın zamanda buluşalım. Gençlerin soracak çok sorusu var! Ben sizi bulamam ama siz bana bir şekilde ulaşırsınız sanırım." açıklamasında bulunmuştu. Bunun akabinde Jahrein takipçileri Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak bir yayın mı yapacak merak etmişti.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Pqueen ile Mansur Yavaş ortak yayın yapmıştı ve Twitch'de Türkiye izlenme rekoru kırmıştı. Aynı şekilde Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ortak bir yayın yapması bekleniyor ve yine rekor kırması bekleniyor. Fakat yayın ne zaman yapılacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Twitter'da "#jahreiniminyanındayım" etiketinin gündem olmasının ardından ortak yayının en kısa sürede yapılacağı tahmin edilmektedir.
JAHREİN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU YAYINI NE ZAMAN YAPILACAK?
Dediğimiz gibi ortak yayın yapılması bekleniyor fakat tarihi henüz belli olmadı. Jahrein hemen hemen her gün gece vakitlerinde Twitch platformunda canlı yayın yapmaktadır.
JAHREİN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Yaptığı canlı yayın sırasında milletvekili adayı olacağını söyleyen Jahrein (Ahmet Sonuç), seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını belirtti. En yakın seçimlerin 2023 yılında olduğunu ve bu yıl için aday olacağını söyledi.
Jahrein'in açıklaması şu şekilde:
"Oy verin vermeyin, ben 2023 seçimlerinde bağımsız adaylığımı koyacağım."
JAHREİN "AHMET SONUÇ" KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Gerçek adı Ahmet Sonuç olan Jahrein mahlaslı yayıncı popüler video uygulamalarında yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Jahrein, Twitch adlı yayın uygulamasında kısa sürede binlerce aboneye ulaşmıştı.
Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) 1988 İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını Almanya'da tamamlandıktan sonra, Polonya'ya yerleşmiş ve bir süre burada yaşamıştır. İlk olarak sosyal medyaya YouTube yayıncılığıyla başlayan Jahrein, ardından Twitch'e yönelerek Türkiye'nin en popüler yayıncılarından biri haline geldi. Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen Jahrein, eşiyle beraber yayın hayatına Türkiye'den devam ediyor. Başarılı yayıncı son zamanlarda Spotify üzerinden Reddit ve Zone gibi platformlarda Podcast yayınları da yapıyor.