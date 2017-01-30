İzzet Yıldızhan: "Dinamik Bir Türkiye İçin Oyum 'Evet' Olacak"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Anayasa Referandumu için başlattığı kampanyaya ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan destek geldi. Yıldızhan, "Tabii ki de herkes gibi benimde bir düşüncem var. Oyum daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için 'Evet' olacak" dedi.



Yakın dostu olan iş adamı İsmail Kaya'ın oğlu Gökhan Kaya'ın Yeşim Demir'le nişan töreninde sahneye çıkan İzzet Yıldızhan'ın başından aşağı atılan paralar bir an olsun eksik olmadı. Söylediği türkülerle sevenlerini coşturan ünlü türkücü, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldızhan, şöyle konuştu:



"Tabii ki de herkes gibi benimde bir düşüncem var. Oyum daha güçlü ve dinamik bir Türkiye için evet olacak. Yalnız iki gündür bakıyorum da Arda Turan ve Burak Yılmaz'a hakaret dolu eleştiriler yapılıyor. Ben nasıl 'Hayır' oyu kullanacaklara saygı duyuyorsam, aynı saygıyı da onlardan beklerim. Yapılan haksız eleştirileri çok yanlış buluyorum"



Ünlü türkücü nişan töreninde, Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile damat ve gelinin yüzüklerini birlikte taktılar.