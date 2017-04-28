BOLU'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri' başladı. 3 gün sürecek etkinlikte 6 ülkeden 450 aşçı hünerlerini sergileyecek.



Bolu Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bolu Valiliği ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen 'İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri', Kent Meydanı'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Bolu Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, aşçı derneklerinin temsilcileri, aşçılar ve vatandaşlar katıldı.



Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Aşçılık denilince Bolu, Mengen ve Yeniçağa'nın topyekün bir değeri var. Böyle bir yerde belediye başkanlığı yapmanın onurunu yaşıyoruz. Gittiğimiz otellerde ve hatta yurt dışında bize özel bir tabak geliyor. Aşçılardan bir tanesi Bolulu çıkıyor. Bizlere böyle bir onuru yaşatıyorsunuz. Aşçılığı tüm dünyaya tanıttığınız için sizlerle gurur duyuyorum" dedi.



Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan da İzzet Baysal Mutfak Günleri kapsamında düzenlenecek yemek yarışmalarına lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören aşçı arkadaşlarının yoğun katılım gösterdiğini söyledi. Tufan, "Bu yarışmalar mesleğimiz adına, ileride yeni şeflerin yetişip onlara özgüven vermesi adına gerçekten çok olumlu ve önemli. Tek amacımız Türk mutfağı, ülke mutfağımız ve milli değerlerimiz. Yaptığımız bütün yarışmalar ve festivaller veya etkinliklerde tek amacımız bu. Çünkü Türk mutfağı demek Türk mutfağının kalkınması demek, bizim için milli kültürel yapıda gelişme ve beraberinde ülkemize sağlayacağı ekonomik katkılar ki gerçekten bu çok önemli" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Mutfak Günleri kapsamında gerçekleştirilen yemek yarışmaları başladı. 12 kategoride yapılacak yarışmalara 6 ülkeden 450 aşçı ve aşçı adayı katıldı. 3 gün sürecek etkinlikte yarışmacılar, Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas AndreasGugler ile birlikte aralarında dünyaca ünlü şeflerin yer aldığı 36 kişiden oluşan jürinin vereceği puanlarla dereceye girmeye çalışacak.



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