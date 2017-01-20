Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İzto Üyeleri İçin Kredi Protokolü
Ara
BİST 83.054 %0,92
DOLAR 3,8099 %-0,45
EURO 4,0626 %-0,50
PARİTE 1,0661 %0,00
ALTIN 147,15 %-0,75
FAİZ 11,34 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İzto Üyeleri İçin Kredi Protokolü

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Vakıfbank arasında uzun vadeli ve uygun faizli kredi kullanımına yönelik "Halden Anlayan Kredi" protokolü imzalandı.

İzto Üyeleri İçin Kredi Protokolü

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Vakıfbank arasında uzun vadeli ve uygun faizli kredi kullanımına yönelik "Halden Anlayan Kredi" protokolü imzalandı.

Demirtaş, yaptığı açıklamada, ekonomi zor günler geçirirken oda üyelerinin en önemli sıkıntılarının başında finansman konusunun geldiğini belirterek, üyelere destek olmak üzere çalışma yaptıklarını ifade etti.

TOBB tarafından başlatılan Nefes Kredisi kapsamında bin 13 üyeye 140 milyon liradan fazla kredisi kullandırıldığını ancak bunun yetersiz kaldığını aktaran Demirtaş, Vakıfbank yönetimi ile görüşerek Halden Anlayan Kredi Programına dahil olduklarını bildirdi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"8 milyon liraya kadar ciroya sahip, KOBİ niteliğindeki üyelerimize 36 ay vadeli Halden Anlayan Kredi'yi yüzde 0.97 faiz oranı ile kullandıracağız. Bu krediye başvurular 31 Mart 2017'ye kadar devam edecek. Kredinin azami vadesi 3 yıl olarak belirlendi. Cumhurbaşkanımızın 'faizleri düşürün, kredi musluklarını açın' talimatına en güzel yanıtı bugün bu protokolle veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vakıfbank İzmir 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut ise İZTO üyelerinin nakdi ve gayri nakdi ihtiyaçlarını gidermek için protokol imzaladıklarını, son derece rekabetçi faiz oranı uyguladıklarını aktardı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>