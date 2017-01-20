İzto Üyeleri İçin Kredi Protokolü

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Vakıfbank arasında uzun vadeli ve uygun faizli kredi kullanımına yönelik "Halden Anlayan Kredi" protokolü imzalandı.



Demirtaş, yaptığı açıklamada, ekonomi zor günler geçirirken oda üyelerinin en önemli sıkıntılarının başında finansman konusunun geldiğini belirterek, üyelere destek olmak üzere çalışma yaptıklarını ifade etti.



TOBB tarafından başlatılan Nefes Kredisi kapsamında bin 13 üyeye 140 milyon liradan fazla kredisi kullandırıldığını ancak bunun yetersiz kaldığını aktaran Demirtaş, Vakıfbank yönetimi ile görüşerek Halden Anlayan Kredi Programına dahil olduklarını bildirdi.



Demirtaş, şunları kaydetti:



"8 milyon liraya kadar ciroya sahip, KOBİ niteliğindeki üyelerimize 36 ay vadeli Halden Anlayan Kredi'yi yüzde 0.97 faiz oranı ile kullandıracağız. Bu krediye başvurular 31 Mart 2017'ye kadar devam edecek. Kredinin azami vadesi 3 yıl olarak belirlendi. Cumhurbaşkanımızın 'faizleri düşürün, kredi musluklarını açın' talimatına en güzel yanıtı bugün bu protokolle veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Vakıfbank İzmir 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut ise İZTO üyelerinin nakdi ve gayri nakdi ihtiyaçlarını gidermek için protokol imzaladıklarını, son derece rekabetçi faiz oranı uyguladıklarını aktardı.