İzto Kemeraltı'nda Dükkan Kiraladı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na yöresel motifleri taşıyan, özgün nitelikli ürünlerin satıldığı turistik bir çarşı kazandırmayı hedefleyen İzmir Ticaret Odası, tarihi çarşıdaki 28 dükkanı restorasyonu karşılığında 10 yıllığına kiraladı.



İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) yapılan açıklamaya göre, İZTO ile Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü yapılan protokol gereğince restorasyon karşılığında Kemeraltı'nda Anafartalar Caddesi ile Kemeraltı 863 Sokak'ın köşesinde yer alan Kemeraltı Başdurak Camisi altındaki 28 dükkan 10 yıllığına kiralandı.



Söz konusu dükkanların restorasyonlarının tamamlanmasının ardından alt kiralamalarının yapılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Odamızın hedefi, Kemeraltı'na yöresel motifleri taşıyan, özgün nitelikli ürünlerin satıldığı turistik bir çarşı kazandırmaktır. Dükkanları kiralamak isteyen firma ve zanaatkarların tanıtım dosyalarını odamıza, 28 Şubat 2017 tarihine kadar belgelerle elden teslim etmesi gerekmektedir."