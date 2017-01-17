İzto'dan Üyelerine Ek Nefes Kredisi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, TOBB'un Nefes Kredisi programı kapsamında oda üyelerine 30 milyon liralık ek kredi limiti tanımlandığını belirtti.



Demirtaş, yaptığı açıklamada, TOBB tarafından başlatılan Nefes Kredisi Kampanyası'na, Denizbank ve Ziraat Bankasına 10 milyon lira yatırarak katıldıklarını, bu bedelle üyeleri için 100 milyon liralık kredi hacmi yarattıklarını ifade etti.



Üyelerin 12 ay vadeli, yıllık 9,90 ile piyasa koşullarının altında finansman imkanına kavuştuğunu, TOBB'un da yarattığı kaynakla birlikte 933 üyenin toplam 125 milyon 863 bin lira Nefes Kredisi kullandığını bildiren Demirtaş, şunları kaydetti:



"Üyelerimizden krediye çok büyük ilgi oldu. 125 milyon liralık kredi, 15 gün gibi kısa bir sürede tükendi. Başvurusu bekleyen çok sayıda üyemiz vardı. Bu nedenle TOBB ile tekrar temasa geçtik ve TOBB'un desteği ile 30 milyon lira daha ek kredi limiti tanımlandı. Daha önce krediye başvurmuş ama kredisi çıkmamış olan üyelerimiz bu yeni 30 milyon liralık limitten yararlandırılıp, kredilendirilecek. Böylece üyelerimize toplam 155 milyon liradan fazla kredi kullandırmış olacağız. TOBB Başkanı'mız Rifat Hisarcıklıoğlu'na bu desteği nedeniyle teşekkür ediyoruz."