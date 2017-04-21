İznik Ultra Maratonu'un Startı Gece Yarısı Verilecek
BURSA'nın İznik İlçesi'nde, 140 kilometrelik Ultra Maraton'un startı, bu gece yarısı verilecek.
BURSA'nın İznik İlçesi'nde, 140 kilometrelik Ultra Maraton'un startı, bu gece yarısı verilecek.
Macera Akademisi-Race Setter tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi'nin desteğiyle tam bir koşu festivali olmaya hazırlanan İznik Ultra Maratonu birçok özel sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012'de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, katılım açısından beş yılda 10 kat büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye'deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor.
21 Nisan gecesi 00.00'da 140 kilometrelik İznik Ultra Maratonu ile başlayacak olan ultra yarışlar, cumartesi koşulacak 50 kilometrelik İznik Dağ Maratonu, 90 kilometrelik Orhangazi Ultra Maratonu, 15 kilometrelik Derbent patika koşuları ile devam edecek, Pazar günü 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ardından yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Ultra parkurları yüzde 80 toprak yollarda koşulacak.
İznik Ultra Maratonu'nun başlamasına sayılı saatler kala İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Ülkemizin en önemli etkinlikleri arasında yer alan İznik Ultra Maratonu ulusal ve uluslar arası düzeyde yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapacak. Sporcular, 140, 90, 50 ve 15 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı yarış yaşayacak. Ayrıca tarihi eserlerin arasından yarışmacılar 5 kilometrelik İznik Tarihi Kent Koşusu ile muhteşem atmosferde koşma şansı yakalayacak" dedi.
23 NİSAN'DA ÖZEL MİNİK ADIMLAR KOŞUSU
İznik Ultra Maratonunda bu yıl bir ilke imza atılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel koşu düzenleniyor.4-12 yaş aralığındaki minikleri kapsayacak koşu 'Minik Adımlar' başlığı altında gerçekleşecek. 23 Nisan 2017 günü saat 10.30'da İznik dört yol mevkiinden başlayacak.
- Bursa