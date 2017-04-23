İznik Ultra Maratonu Sona Erdi
İZNİK Ultra Maratonu, bugün sona erdi, yarışlara 1000'e yakın sporcu katıldı.
İZNİK Ultra Maratonu, bugün sona erdi, yarışlara 1000'e yakın sporcu katıldı.
21 Nisan gecesi 00.00'da 140 kilometrelik İznik Ultra Maratonu ile başlayan ultra maraton yarışları, cumartesi günü koşulan 50 kilometrelik İznik Dağ Maratonu, 90 kilometrelik Orhangazi Ultra Maratonu, 15 kilometrelik Derbent patika koşuları ile devam ett. Pazar günü 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ve Minik Adımlar Koşusunun ardından ödül töreni ile sona erdi. İznik Ultra Maratonu parkurları yüzde 80 toprak yollarda koşuldu.
140 KİLOMETRE BİRİNCİLERİNE AĞIRLINCA ZEYTİN
140 km koşusunda birinci olan erkek sporcu Kemal Kukul ve birinci olan kadın atlet Elen Polyakova'ya ağırlıklarınca zeytin hediye edildi. Yarışmalarda dereceye giren sporcular şunlar:
ULTRA MARATON: Erkekler: 1. Kemal Kukul, 2. Samet Konu, 3. Hüseyin Temizsoy
ULTRA MARATON: Bayanlar: 1.Elena Polyakova, 2.Aylin Savaci Armador
90 KİLOMETRE: Erkekler: 1.Hasan Öztürk, 2.Mehmet Sarıoğulları, 3.Cevdet Alyılmaz
90 KİLOMETRE: Kadınlar: 1.Aysen Solak, 2.Sevil Toker, 3.Nesrin İşseven
50 KİLOMETRE: Erkekler: 1.Mehmet Aydıngör, 2.Oral Akköse, 3.Bonnet Ludavic
50 KİLOMETRE: Kadınlar: 1.Asli Sertçelik, 2.Tuğba Tetik, 3.Ömür Birler
DERBENT PATİKA 15 KİLOMETRE: Erkekler: 1.Kudret Arabacı, 2.Kamil İnak, 3.Louis Dereboy
DERBENT PATİKA 15 KİLOMETRE: Kadınlar: 1.Seda Kurtuldu, 2. Menevşe Sönmez, 3.Gülşah Miyasoğlu
TARİHİ KENT 5 KİLOMETRE: Erkekler: 1.Kamil İnak, 2.Hasan Akyol, 3.Barış Konca olurken TARİHİ KENT 5 KİLOMETRE: Kadınlar: 1.Dilara Demir, 2.Ayla Karahasan, 3.Sevgi Cevda Şairoğlu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel yapılan Minik Adımlar Koşusuna katılan Ediz Ülker, Defne Kinsol, Mihrimah Akınlı, Rukiye Hüma Akınlı, Sarper Caner miniklerde gönüllerin birincileri oldu.
Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri veriltdi, tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
- İznikbursa