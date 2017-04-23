İznik Ultra Maratonu Sona Erdi

İZNİK Ultra Maratonu, bugün sona erdi, yarışlara 1000'e yakın sporcu katıldı.



21 Nisan gecesi 00.00'da 140 kilometrelik İznik Ultra Maratonu ile başlayan ultra maraton yarışları, cumartesi günü koşulan 50 kilometrelik İznik Dağ Maratonu, 90 kilometrelik Orhangazi Ultra Maratonu, 15 kilometrelik Derbent patika koşuları ile devam ett. Pazar günü 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu ve Minik Adımlar Koşusunun ardından ödül töreni ile sona erdi. İznik Ultra Maratonu parkurları yüzde 80 toprak yollarda koşuldu.



140 KİLOMETRE BİRİNCİLERİNE AĞIRLINCA ZEYTİN



140 km koşusunda birinci olan erkek sporcu Kemal Kukul ve birinci olan kadın atlet Elen Polyakova'ya ağırlıklarınca zeytin hediye edildi. Yarışmalarda dereceye giren sporcular şunlar:



ULTRA MARATON: Erkekler: 1. Kemal Kukul, 2. Samet Konu, 3. Hüseyin Temizsoy



ULTRA MARATON: Bayanlar: 1.Elena Polyakova, 2.Aylin Savaci Armador



90 KİLOMETRE: Erkekler: 1.Hasan Öztürk, 2.Mehmet Sarıoğulları, 3.Cevdet Alyılmaz



90 KİLOMETRE: Kadınlar: 1.Aysen Solak, 2.Sevil Toker, 3.Nesrin İşseven



50 KİLOMETRE: Erkekler: 1.Mehmet Aydıngör, 2.Oral Akköse, 3.Bonnet Ludavic



50 KİLOMETRE: Kadınlar: 1.Asli Sertçelik, 2.Tuğba Tetik, 3.Ömür Birler



DERBENT PATİKA 15 KİLOMETRE: Erkekler: 1.Kudret Arabacı, 2.Kamil İnak, 3.Louis Dereboy



DERBENT PATİKA 15 KİLOMETRE: Kadınlar: 1.Seda Kurtuldu, 2. Menevşe Sönmez, 3.Gülşah Miyasoğlu



TARİHİ KENT 5 KİLOMETRE: Erkekler: 1.Kamil İnak, 2.Hasan Akyol, 3.Barış Konca olurken TARİHİ KENT 5 KİLOMETRE: Kadınlar: 1.Dilara Demir, 2.Ayla Karahasan, 3.Sevgi Cevda Şairoğlu



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel yapılan Minik Adımlar Koşusuna katılan Ediz Ülker, Defne Kinsol, Mihrimah Akınlı, Rukiye Hüma Akınlı, Sarper Caner miniklerde gönüllerin birincileri oldu.



Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri veriltdi, tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.



- İznikbursa