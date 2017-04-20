İznik Ultra Maratonu Başlıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "İznik Ultra Maratonu" 22-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



"Doğa ve tarih içinde büyük macera" sloganıyla Macera Akademisi-Race Setter'in başlattığı organizasyona Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi,İznik Kaymakamlığı, Orhangazi Belediyesi ve İznik Belediyesi destek veriyor. Uluslararası bir çok sporcunun katıldığı maraton 22-23 Nisan tarihlerinde İznik'te yapılacak. Kaymakam Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapılan toplantıda maraton hazırlıkları gözden geçirildi.



Yarış güzergahlarındaki güvenlik tedbirleri, görev yapacak personel ile bir çok konunun ele alındığı toplantı sonrasında açıklamada bulunan Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, "Maratona İznik olarak hazırız. Geçtiğimiz yıllardan aldığımız tecrübeler ışığında bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.



680 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışlara 20 ülkeden yaklaşık 24 yabancı sporcu katılacak. Her ilçede 70 kamu görevlisi yanında sportif alanda yaklaşık 120 kişilik görevli ve gönüllü görev yapacak. - BURSA