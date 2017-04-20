İznik Turizmle Dünyaya Açılıyor

Turizm acenteleri Bursa'nın İznik ilçesinde incelemelerde bulundu.



Turizm Haftası dolayısıyla Bursa Vali yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, TURSAB Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş ve turizm acenteleri İznik'te bir dizi ziyarette bulundu. İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Osman Sargın'ın karşıladığı heyet, ilk Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. İznik turizmine katkıların konuşulduğu ziyarette, Ayasofya'da Hıristiyanlar için ibadet imkanı olmadığı iddialarını yalanlayarak, "İslam'a nasıl saygı varsa bizler de onların inancına saygı duyuyoruz. Engel yok" dedi.



TURSAB Şubesi Başkanı Mehmet Akkuş, İznik'in bölgede en büyük turizm destinasyon merkezlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Hıristiyan alemi için inanç turizminin başkenti olan İznik mühim. Ayasofya çok önemli bir yer. Özellikle bugün buraya gelen seyahat acenteleri İznik'i en güzel şekilde anlatabilecek rehberlerin olup olmadığını sordular. Bu çok mühim. Çünkü buraya gelecek olan bir Hıristiyana, burasını anlatacak iyi bir rehber lazım. Nasıl Çanakkale'de özel alan rehberleri varsa, burada da alan rehberleri olması gerekir. Bunun yanında Hıristiyanların ibadet yapabileceği bir yerin olup olmadığı acentelerimiz tarafından soruldu. Bu da çok önemli. Kaymakamımız ve belediye başkanımız ise şu ana kadar bir talebin gelmediğini ifade etti" dedi.



Heyet daha sonra buradan ayrılarak antik Roma tiyatrosunu gezdi. - BURSA