İznik'te Zehir Tacirleri Tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.



Asayiş ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen F.E'yi bir süre önce takibe aldı. Polis, zanlıyı ilçe merkezinde gözaltına aldı. Öte yandan metamfetamin, bonzai ve esrar sattığı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen firari S.K. de aynı gün yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı. - BURSA