İznik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın İznik ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenen iki kişi, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında F.E'yi (27) takibe aldı.



Ekiplerin ilçe merkezinde yakaladığı zanlı, gözaltına alındı.



Aynı gün "uyuşturucu madde satmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari S.K (24) de yakalandı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki zanlı, tutuklandı.