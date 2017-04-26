İznik'te Temiz Çevrem Duyarlı İlçem Seferberliği

Sahip olduğu dünya mirası niteliğindeki binlerce yıllık tarihi ve kültürel varlıkları, kültür ve tarihle yoğurularak desenlere bürünmüş özgün çinileri ile dünü ve bugünü birlikte yaşatan İznik ilçesinde önemli bir kampanya hayata geçiyor.

İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısına Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın, Binbaşı Fırat Toprak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Yakup Sevinç ve Muhtarlar,STK temsilcileri, Belediye Daire Müdürleri ve öğrenciler katıldı.

"Temiz Çevrem Duyarlı İlçem" başlığı altındaki proje tüm ilçe halkını kapsayacak bir biçimde hayata geçiriliyor.İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Osman Sargın'ın ortak metinde proje ile ilgili yazdıkları mektuplar ilçedeki vatandaşlara yollanarak vatandaşlarında bilgilendirilmesi sağlanacak.Bu çalışma ile İzniklilere konunun önemi ve neden yapılması gerektiği anlatılarak duyarlılığa davet edilecek.

Kaymakam Pehlivan açıklamasında"İznikli'li olan, İznik'i seven,İznik'de yaşayan ve değişik alanlarda faaliyet gösteren siz değerli hemşerilerimizin, daha yoğun bir şekilde bu çabalara iştirak etmesi, görüş, düşünce ve projelerini paylaşması, daha başarılı sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda,imkânlar ölçüsünde temin edilen kaynakların bireysel veya kurumsal olarak ihtiyaç halinde ilgili proje teşvikleri, hibe ve kredi desteklerinden de yararlanmak suretiyle ilçe sınırlarımız içinde başta turizm, tarım ve hizmet sektörleri olmak üzere çağın gereklerine uygun yatırımlara dönüştürülmesi, var olan işletmelerin modernize edilmesi,kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin, eğitimin,gençlerin veöğrencilerin desteklenmesi geleceğin inşası konusunda çok önemli bir yer tutacaktır" dedi.

"Aslan Yattığı Yerden Belli Olur" sözüyle konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Osman Sargın açıklamasında"Siz değerli hemşerilerimizden ricamız; evinizi, binanızı, çatınızı, bahçenizi, işyerinizi, dükkanınızı, tabelanızı, vitrininizi elden geçirmeniz, ilçemizin tarihi dokusunu da dikkate alarak çevresiyle birlikte dizayn etmeniz, binalarınızın eksik ise sıvasını, boyasını, cephe düzenlemesini tamamlamanız, çevreyi olumsuz yönde etkileyen her türlü atık, tarım ilaç kutuları, eski eşya, hurda niteliğindeki gereçler ve benzeri diğer unsurların kesinlikle çevreye saçılmaması ve uygun şartlarda bertaraf edilmesi hususundaki mücadeleye bizatihi iştirak etmeniz, gerektiğinde ilgili birimleri bilgilendirmenizdir. Herkes bir nevi kapısının önünü süpürür, imkânlarını da yatırıma dönüştürürse; güzel olan İznik İlçemiz daha da güzelleşecek, gelecek nesillere daha yaşanılır bir şehir bırakılmış olunacaktır. Bu konularda yaptığınız veya yapacağınız örnek çalışma, faaliyet, görüş ve önerilerinizi paylaşmanız bizleri ayrıca memnun edecektir" dedi.

Toplantı sonrasında hep birlikte İznik sahili kıyı bandında temizlik çalışması gerçekleştirilerek start verildi.