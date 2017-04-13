İznik'te kaza: 2 yaralı



BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza bugün Eşrefzade Mahallesi Topkapı mevkii çevre yolu çıkışında meydana geldi. Adapazar'ı istikametinden gelmekte olan 34 LTF 24 plakalı aracın sürücüsü Lütfü Soyak (52), karşı yönden gelen İlhan Delikanlı idaresindeki 16 FDL 37 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Lütfü Soyak ve yanında oturan İsmail Acar (39), yaralandı. 112 ambulans ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, İznik Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.