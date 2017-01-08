İznik'te Kar Altında İzinsiz Kazı Yaparken Suçüstü Yakalandılar

BURSA'nın İznik İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buz kütlelerini kırarak izinsiz kazı yapmak isteyen iki kardeş jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



İznik ilçesi Hisardere Mahallesi'nde bulunan SİT alanında bazı kişiler tarafından kaçak kazı yapılarak tarihi eser çıkarılacağı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Gece saat 02.00'de bölgeye gelen O.K. ve S.K. kardeşler, kazı yapacakları alanda yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buz kütlelerini kırdıktan sonra kazı yapmayla başladıkları sırada Jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında getirdikleri 2 detektör, kazma, yer altında malzeme olup olmadığını tespit etmek için kullanılan 2 şişleme aletine el konuldu.



TUTUKLANDILAR



Jandarma Komutanlığı'ne götürülen iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, üzerinde tarih ve harfler bulunan para ve kağıtlar bulundu. Şüpheliler verdikleri ifadede, çıkaracakları tarihi eseri İstanbul'da bulunan bir kişiye satacaklarını belirterek, "İstanbul'daki alıcı üzerinde tarih ve şifre yazılı parayla tarihi eserin önünde fotoğraf çektirerek göndermemizi istemişti. Fotoğrafa bakıp almak üzere İznik'e geleceklerdi" diye konuştu.



Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen O.K. ve S.K. 'izinsiz kazı yapmak' ve 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. İstanbul'dan şifreli notları gönderdiği bildirilen alıcı ise aranıyor.



- Bursa