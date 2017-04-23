İznik'te Damada Düğün İşkencesi

BURSA'nın İznik İlçesi'nde, arkadaşları düğün öncesi damada eşarp takıp, eline biberon verdikten sonra el arabasına bindirip Ultra Maraton'un bitiş çizgisinden geçirdi.



Bursa ve ilçelerinde düğün öncesi arkadaşlarının damatlara yaptığı şakaların bir örneği dün İznik İlçesi'nde meydana geldi. Mimar Nagihan Kale ile yaşamını birleştiren Ziraat Mühendisi Necmi Ersöz de bu şakalardan payını aldı. Gelini almak için gittiği evin önünde arkadaşları tarafından başına eşarp takılan ve etek giydirilerek el arabasına bindirilen eline biberon tutuşturulan damat Necmi Ersöz, İznik'te düzenlenen uluslararası ultra maratona götürüldü. El arabasının içinde damadı görenler ise gözlerine inanamadı. Damat finiş çizgisine kadar el arabasıyla taşındı. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen damat Necmi Ersöz, "Geleneği biliyordum. Ama bu kadar ağır olduğunu yaşayınca anladım" diye konuştu.



Nagihan Kale ve Necmi Ersöz'ün nikahı ise dün gece İznik Belediye Başkanı Osman Sargın tarafından kıyıldı.



- İznikbursa