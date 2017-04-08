İznik'te Çatı Kül Oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezine kiralanan boş binanın çatısı yandı.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Veli Usta Sokak'ta bulunan boş binanın çatısında yangın çıktı. Özel bir rehabilitasyon merkezine kiralandığı öğrenilen boş binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda İznik'te özel bir rehabilitasyon okulunun kiraladığı boş binanın ahşap çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İznik itfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın ilk müdahale de söndürülürken, kısa bir süre sonra yeniden alevlendi. Büyüyen çatı yangınına Orhangazi ilçesinden de takviye itfaiye ekibi çağrıldı. Yangın bir saat süren müdahalenin ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, binanın çatısı ise kullanılmaz hale geldi. - BURSA