İznik Kredi Ve Kefalet Esnafı Mali Kongresini Gerçekleştirdi

İznik Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu tarafından divana sunulan divan kuruluna Kadir Akçaalan ve Aziz Ereselli getirilirken divan başkanlığına ise Yıldırım Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Murat Özkarayurt getirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan mali kongre de gündem maddeleri tek tek oylanarak kabul edildi. 2017 Yılı Mali Kongre'ye İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek, CHP İlçe Başkanı Ayan Özer, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çetin, Bursa Büyükşehir İlçe Koordinatörü Serkan Acar, Sivil Toplum Örgütleri ve üyeler katıldı.

İznik Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Uslu katılımcılara ve üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken, ödemeler hususunda gösterilen özel itinadan dolayı esnafları tebrik etti.

Kongrede konuşan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın "Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Çok güzel bir mali kongre icra edildi. Herkes tüm maddelerde hem fikir, herkes bir ve beraber. Bundan dolayı başta Başkan Recep Uslu olmak üzere tüm yönetimini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu ülke çok zor günlerden geçti. 15 yıl önce yazar kasalar atılıyordu. Fakat bugün esnafımız dimdik ayakta. Dün 15 Temmuz'da bu ülkenin başına musallat olan düşmanlar bu milletin güçlü duruşu karşısında hiç bir güç gösteremediler. Çünkü güçlü milletimiz güçlü esnaflarımız var. Bu ülkenin kalkınmasında ana temel unsur esnaflarımızdır. Esnaflar ne kadar güçlü olursa o ülke o kadar güçlü olur. Hepinize mutlu günler, hayırlı kazançlar dilerken, kongrenin tekrardan hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Kaymakam Ali Hamza Pehlivan da yaptığı konuşmada "2017 yılı mali kongresinin hayırlı vesile olmasını temenni ediyor, başkanımız ve yönetimini kutluyorum" dedi. Mali kongre, yapılan ikramların ardından sona erdi.