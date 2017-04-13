İznik Gölü'nde Gümüş Balığı Sezonu Açıldı

Bursa'da, İznik Gölü'nde gümüş balığı avı başladı.



Orhangazi ve İznik'te 4 farklı su ürünleri kooperatifi bünyesindeki balıkçılar gümüş balığına başladı. Orhangazi, Narlıca, Çakırca ve İznik kooperatifleri bu yıl 1100 ton gümüş balığı tutmayı hedefliyor. Bu yılki gümüş balığı açılışını ise Narlıca Su Ürünleri Kooperatifi yaptı. Ağlarını göle salan Narlıcalı balıkçılar için ilk gün bereketli geçti. Gümüş balıkları aralarında Amerika'nın da olduğu çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.



Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeklif Bektaş, bu yıl avlak sahalarına göre Orhangazi'nin 200 ton, Narlıca'nın 250 ton, İznik ve Göllüce bölgesinin 450 ton ve Çakırca bölgesinde ise 200 ton gümüş balığı tutmayı planladığını söyledi. - BURSA