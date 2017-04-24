İznik'e Uludağ Havası

İznik Belediyesi'nin Eko Turizm kapsamında İznik'e kazandırdığı bungalov evleri temiz havası ve manzarası ile Uludağ'ı aratmıyor.



İznik Belediyesi'nin kırsal ve taşra mahallelerine destek amacı ile başlattığı Eko Turizm çalışmaları meyvelerini veriyor. İznik Katırlı Dağlarında bulunan Şerefiye ve Çampınar Mahallelerin ortasında yer alan Bungalov evleri havası ve manzarasıyla Uludağ'ı andırıyor.



Medeniyetler Başkenti İznik'i Katırlı Dağlarından kuş bakışı gören noktaya inşa edilen bungalov evleri misafirlerini bekliyor. İznik'e ilk defa Ekolojik Turizm tesisi olarak kazandırılan bungalov evleri için Uludağ'dan daha güzel yorumunu yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Eko turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi kapsamında 14 adet ahşap ev, restaurant, yürüyüş parkuru, yöresel ürünleri satış yerleri, geleneksel okçuluk ve paintball alanları var. 150 kişiye aynı anda konferans ve yemek verilebilecek salona sahip bir tesis. Görsellik açısından muhteşem bir yer. Özellikle temiz havası açısından tercih edilebilecek bir bölgedir. İnsanlar burada 1 saat oturduğunda kendilerini motive etmiş ve şehirden uzak sakin bir anı yaşamış olur. O kadar güzel bir manzaraya sahip ki insanlar burada hoşça vakit geçireceğinden eminim. İnsanlar tatillerini yaparken tabiatla iç içe zaman geçirirler. İlerleyen zamanlarda farklı çalışmalarımızda olacak. Tamamen kırsala yönelik bir yatırım. İznik'in merkezinden 7 kilometre bir uzaklıkta. Yaklaşık 10 dakikada gelinebilir" dedi.



İznik'in en yüksek bölgesinden biri olduğu için Uludağ'dan daha güzel bir mekan olduğunu savunan Sargın, "Çünkü buradan İznik ve Orhangazi'yi görebiliyorsunuz. Şu anda 365 gün, sabah 10.00 ile 23.00 arasından hizmet vermekteyiz. İlerleyen zamanlarda talep olduğunda 24 saat hizmet verebiliriz. Fiyatlarımıza gelince çift kişilik bir oda sabah kahvaltısı ile birlikte 120 liradır. Buradaki bütün etkinliklerden de ücretsiz olarak yararlanma fırsatına sahip olunuyor" diye konuştu.



İznik Belediyesi'nin yapmış olduğu bu tesis İznik'e değer kattığını ifade eden TURSAB Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş, "Konaklama alanlarından restoranına kadar çok harika olmuş. Tam anlamıyla eko turizme hizmet eden bir mekan. İnsanlar buraya geldiği zaman kendini yenileyecektir. TURSAB olarak buranın tanıtımını yapacağız. Turistlerimizi en az bir gün konaklamasını sağlamalıyız. Kesinlikle il ve ilçelerimizin böyle tesislere ihtiyacı var" şeklinde konuştu. - BURSA