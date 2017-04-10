İznik Belediyesi'ne 38 Bin Lira Atık Cezası

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil'in İznik Gölü'ndeki kirlilik ve İznik Belediyesi'nce göle hafriyat döküldüğü iddialarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İznik Belediyesi'ne 37 bin 696 lira ceza kesildiğini açıkladı.



İznik Gölü ve çevresinde inceleme ve denetimlerin yapıldığını belirten Özhaseki, CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil'in, "İznik Belediyesi'ne göle hafriyat dökmesi karşısında yaptırım uyguluyor musunuz? Verilen para cezası var mıdır?" sorusuna verdiği yanıt şöyle:



"Bursa İl Müdürlüğümüzce, İznik ilçesi vahşi depolama alanına İznik Belediye Başkanlığı vidanjörü ile atıksu boşaltımı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 37 bin 696 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Bursa ilinde altyapı yönetimi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü uhdesindedir. İznik Gölü'ne etkisi olan İznik ilçesinden kaynaklanan genelde foseptiklerde biriktirilen evsel ve kentsel nitelikli atıksular 2015 yılı mayıs ayından itibaren BUSKİ Genel Müdürlüğü İznik Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtıldıktan sonra deşarj edilmeye başlanmıştır. Atıksu arıtma tesisi, 8 bin 800 metreküp/gün kapasiteye sahip olup membran filtre teknolojisiyle ileri arıtma gerçekleştirilmiştir."



- Bursa