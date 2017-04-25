İzmitli İzciler Çanakkale'de

İzmit Belediye İzcilik Birimi üyeleri, Çanakkale'de düzenlenen 7. Alay Milli Bilinç Kampına katıldı.



Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen Çanakkale Eceabat Kocadere Köyü yakınlarındaki 57. Alay Milli Bilinç Kampına İzmit Belediyesi İzcilik Birimi'nden 20 izci katıldı. Ziyaretle ilgili bilgiler veren İzci Lideri Muzaffer Gündüz, "Belediyemiz izcileri ilk il dışı kamplarını Çanakkale'de gerçekleştirdi. Burma buram tarih kokan Çanakkale'deki kampa yurdun dört bir köşesinden yüzlerce izci katılıyor. Kamp süresince izcilerimiz eğitim çalışmalarının yanı sıra gece yürüyüşleri yapıp, saçlarına kına yakarak Çanakkale savaşlarındaki ruhu yaşamış olacaklar" dedi. - KOCAELİ