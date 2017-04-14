Izmit - Tır Sürücüsü Ölümden Döndü

Tır sürücüsü ölümden döndü



İZMİT'te, iki TIR'ın birbirine girdiği kazada çekicisi kopan araçtan yola savrulan sürücü yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu İzmit Hatipköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Sinan Sağıroğlu idaresindeki 34 PY 3401 plakalı TIR önünde ilerlemekte olan Erdal Ölmez idaresindeki 01 CHC 77 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın çekicisi çarpmanın etkisiyle yerinden koparken sürücü Sinan Sağıroğlu yola savruldu. Sinan Sağıroğlu kazadan şans eseri yaralı kurtuldu. TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.