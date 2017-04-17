İzmit'teki Parklarda Bakım Onarım Çalışmaları Yapıldı

İzmit Belediyesi İzmit'teki parklarda bozulan sert zeminler üzerinde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi.



Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şehrin değişik yerlerindeki parklarda bozulan sert zeminler gözden geçirilerek tamir edildi. Parklardaki onarım ve bakım çalışmasının belirli bir program çerçevesinde devam ettiğini söyleyen yetkililer "Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun şekilde kullandıkları parklarda eksiklik olmamasına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, sık sık kontroller yaparak eksikleri tespit ediyor ve ardından da belirli program çerçevesinde bu eksikler gideriliyor" dediler. - KOCAELİ