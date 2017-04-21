İzmit'teki Çöp Konteynerlerinin Yanması

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çöp konteynerlerini ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, özellikle gece saatlerinde plastik çöp konteynerlerinde sıkça yangın yaşanması üzerine İzmit Belediyesi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.



İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, çöp konteynerlerini H.N'nin (52) yaktığını tespit etti.



Kozluk Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Şüpheli hakkında daha önce de aynı suçtan 3 defa işlem yapıldığı öğrenildi.



İzmit Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, son 6 ay içinde 97 çöp konteynerinin yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtilerek, bundan kaynaklanan maddi zararın 75 bin lira olduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca söndürülmemiş sigara izmaritlerinin de çöp konteynerlerine atılmaması uyarısında bulunuldu.