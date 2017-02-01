İzmit'teki Ağaçlar Buz Tuttu

İZMİT'te, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düşerken, buz tutan ağaçlar ilgi odağı oldu. Bunu görenler buzdan oluşan güzelliğin önünde fotoğraf çektirdi.



İzmit'te gece hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü. Su birikintileri buz tutarken, Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan ağaçlar da buz tuttu. Ağaçların dallarında oluşan buz sarkıtları muhteşem bir görüntü oluşturdu. Buz tutan ağaçları görenler, ağaçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



- İzmitkocaeli