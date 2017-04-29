İzmit'te Yöresel Yemekler Yarıştı

İZMİT'te düzenlenen Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması'nda yarışmacılar hazırladıkları birbirinden lezzetli yemeklerle yarıştı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen Kocaeli Yöresel Yemek Yarışması bir alışveriş merkezinde yapıldı. Yarışmaya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Akademik ve Profesyonel Aşçılar Derneği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Lokantacılar Odası da destek verdi. 29-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışmada bin 9 kişi arasından finale kalmaya hak kazanan 421 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar 12 ayrı mutfakta birbirinden farklı yemeklerini jüri üyelerine beğendirebilmek için yarıştı. Bu yıl ilki düzenlenen yarışmada finalistler En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Erişte ve Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve, En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yöresel Tat kategorilerinde yarışacak. Birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, En Yeni Yöresel Tat kategorisi birincisine ise 500 TL para ödülü verilecek. Yarışmada ilk gün çorba, tatlı ve kışlık konserve ve salata kategorilerinde değerlendirmeler yapıldı. Yarışmacılar hazırladıkları 43 çorba, 68 tatlı ve 52 salata ile yarıştı. Sonuçlar yarışmanın son gününde açıklanacak.



Kocaeli Akademik ve Profesyonel Aşçılar Derneği Naif Bağı, Kocaeli yemeklerini ele aldıklarını, dereceye giren yemeklere patent alınacağını belirterek, "Çorbalar, salatalar, ana yemekler, tatlılar, börekler, ekmekler, pilavlar, kışlık hazırlıklar, konserveler şeklinde yemekler yarışıyor. İzmit'e has olan, bizim kültürümüze ait yemekler yarışıyor. Yarışmaya büyük bir katılım var. Jürimizde Türkiye'nin her yerinden önemli aşçılar var. Yemekleri ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Kocaeli yemeklerini ele alacağız. Belki birkaçına patent alacağız" dedi.



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