İzmit'te Yol Açma ve Bakım Çalışması

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında yol açma ve bakım çalışması yapıyor.



İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Bayraktar, Gündoğdu, Gülbahçe Kadriye ve Kulfallı'daki yol açma çalışmaları tamamlandı. Gündoğdu Mahallesi Oba Sokak'ta 75 metrelik yeni yol açılırken, Bayraktar Mahallesi Bağdat ve Zeytin Sokak'ta bozulan 2 bin 500 metrelik yol, bin 760 ton stabilize malzeme kullanılarak tamir edildi. Fen İşleri ekipleri Gülbahçe Kadriye'de bin 500 metre ham yol açma, 2 bin 800 metre yol tesviye çalışmasında 700 ton stabilize malzeme kullandılar. Kulfallı'da kış nedeniyle bozulan yolların 600 ton stabilize malzeme kullanılarak tamir edildiğini söyleyen yetkililer, benzer çalışmaların şehrin dört bir yanında devam ettiğini söylediler. - KOCAELİ