İzmit'te Trafik Kazası: 1 Ölü

TEM otoyolunun Kocaeli'nin İzmit ilçesi kesiminde viyadükten düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan İstanbul yönüne giden Hacı Akşen'in kullandı çimento yüklü 03 F 0917 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Gültepe Tüneller mevkisindeki yaklaşık 50 metre yükseklikteki Daniş Koper Viyadüğünden bariyerleri aşarak düştü.



Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tırdan yaklaşık 20 metre ötede bulunan Akşen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Akşen'in cenazesi, incelemenin tamamlanmasının ardından İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.



Viyadükte bariyerlerin parçalandığı sol şeridi ulaşıma kapanan otoyolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.