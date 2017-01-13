İzmit'te Taleplerin Yüzde 95'i Karşılandı

İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen her talebi değerlendiriyor.



İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere en kısa sürede cevap vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl içinde vatandaşlardan gelen taleplerin yüzde 95'nin karşılandığını söyleyen yetkililer" 2016 yılı içinde çeşitli konularda sözlü ya da yazılı olarak belediyemize 17 bin 433 adet talepte bulunuldu. Süper Hizmet Masa' sına yapılan talepler ilgili müdürlüklere iletilmiş olup, bunlardan 16 bin 591'i yıl içinde çözüme kavuşturulmuştur. 844 talep ise 2017 yılı planlamasına alınmıştır" dedi. İzmit Belediyesi'ne geçtiğimiz yıl en çok talebin 1928 adet ile Ağustos ayında olduğu ve bunun da 1884'nün karşılandığı kaydedildi. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen her talebin kayıt altına alındığını, talebin sonucu hakkında da vatandaşlara mutlaka bilgi verildiğini bildirdiler. - KOCAELİ