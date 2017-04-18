Izmit'te referandum tepkisi



İZMİT'te yaklaşık 200 kişi referandumda yapılan usulsüzlükler nedeniyle protestoda bulundu.



CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP'liler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak refarandumda yapılan usulsüzlükler nedeniyle protestoda bulundu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İzmir Marşı'nı söyledi. Protestoda bulunanlar, "İzmit uyuma hayır'ına sahip çık", "Faşizme karşı omuz omuza", "Hayır bitmedi daha yeni başlıyor" sloganları attı. Polis, bir grubun Cumhuriyet Parkı'na girmesine izin vermedi. Polisin takip ettiği grup Alemdar Caddesi boyunca slogan atarak Yürüyüş Yolu'na kadar yürüdü.



CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç yaptığı basın açıklamasında, "Baskıdan, şiddetten, korkudan korkmadan bizler kazandık. Referandumda emeğine, toprağına geleceğine sahip çıkan halkımız kazandı. Bu inancı korumanın tam zamanıdır. Ayağa yeniden kalkalım ve başka bir geleceği yeniden kuralım. Vazgeçmek yok bu memleket bizim" diye konuştu.