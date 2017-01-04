İzmit'te Mahalle İnceleme Gezileri Devam Ediyor

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki mahalle inceleme gezilerine hız verdi.



İzmit Belediyesi'nin yaklaşık 8 yıl önce başlattığı mahalle inceleme gezileri Veliahmet ve Yuvam Akarca ile devam etti. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri, Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl ile Yuvam Akarca Muhtarı Müyesser Yılmaz'ın katıldığı inceleme gezisi sırasında cadde ve sokaklar tek tek gezilerek eksikler yerinde görülerek kayıt altına alındı. Bölgedeki esnafların da ziyaret edildiği, vatandaşların istek ve şikayetlerinin de dinlendiği inceleme gezişlerinin sorunların kısa sürede çözümü bakımından oldukça yararlı olduğu kaydedildi. - KOCAELİ