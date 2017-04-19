İzmit'te Kumar Oynatılan Kahvehane Kapatıldı

İzmit'te kumar oynatıldığı belirlenen bir kahvehane mühürlendi.



İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oylatıldığı belirlendi. Bunun üzerine kahvehane İzmit Kaymakamlığı'nın kararı doğrultusunda 30 gün süreyle ticaretten men edildi. Kumar oynatılan kahvehaneye mühürleme işlemi Kaymakamlığın isteği ile İzmit Belediyesi'nce gerçekleştirildi. - KOCAELİ