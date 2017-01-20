İzmit'te İkiz Plakalı Araç Polisi Alarma Geçirdi

KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü, Plaka Tanıma Sistemi'nde ikiz plakalı bir otomobil tespit edilince alarma geçildi. Aracın plakasının gerçek olduğu tespit edildi.



Olay, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.A. yönetimindeki 34 plakalı otomobil Plaka Tanıma Sistemi'ne ikiz plaka alarmı verince polis ekipleri alarma geçti. Otomobil, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinden Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'na dönerken polis ekiplerince durdurularak incelemeye alındı.



Çalıntı olduğu belirtilen plakaların durdurulan araca ait olduğu tespit edildi. Polis kopya plakalı aracı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



- İzmitkocaeli