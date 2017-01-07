İzmit'te İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Destek Kartı

İzmit Belediyesi sosyal yardım hizmetlerinin yeniden yapılandırılacağı açıkladı.



İzmit Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar artık sosyal destek kartı üzerinden gerçekleştirilecek. Yetkililer, konuyla ilgili gerekli yönetmelik değişikliğine gidildiğini belirterek,"Eskiden ihtiyaç sahiplerine koliler halinde ve elden yapılan yardımlar, Sosyal Destek Kartı verilerek gerçekleştirilecek. Hak sahiplerine verilecek karta, anlaşmalı banka üzerinden TL yüklemesi yapılacak. Vatandaş da bu kartla anlaşmalı yerlere giderek ihtiyacı olanı alabilecek. Böylelikle daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız" dediler. - KOCAELİ