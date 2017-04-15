Izmit'te 'Huzur' Uygulaması

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 412 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz'ın koordinesinde, İzmit'teki 24 farklı noktada 412 polisin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi.



Uygulamada, 4 bin 57 kişi sorgulanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi ile üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi ve telsiz kanununa muhalefet ettiği ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.



Trafikteki 677 aracı kontrol eden polis ekipleri, hakkında işlem yapılan 32 sürücüye toplam 15 bin 902 lira para cezası uyguladı.



Aramalarda narkotik köpeği de kullanıldı.



Ekipler, 9 iş yeri hakkında da çevreye rahatsızlık, ruhsatsız çalışma, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'a muhalefet, internet kafede 12 yaşından çocuk bulundurmaktan idari ceza tutanağı düzenledi.