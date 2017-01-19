İzmit'te Huzur Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

İZMİT'te, polisin 3 mahallede gerçekleştirdiği huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alınırken, 3 tüfek, 1 tabanca ve 100 gram esrar ele geçirildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yenidoğan, Serdar ve Gültepe mahallelerinde huzur operasyonu düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 36 adet mermi ve 6 adet fişek, 100 gram esrar ve bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Aralarında 2015 yılında adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan ve 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan G.S ile birlikte hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından aranan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi. - Kocaeli