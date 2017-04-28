İzmit'te Halk Oyunları Yarışması

İzmit'te Kocaeli Valiliği, İzmit Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Mili Eğitim Müdürlüğünün ortaklığında Okul Spor Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.



29 Nisan Cumartesi günü saat 10.00 da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yapılacak yarışmaya 24 ilden 31 takım ve 699 sporcu katılacak. Kıyasıya mücadelelere sahne olacak şampiyonada 93 idareci-çalıştırıcı, 70 müzisyen, 25 hakem ve 15 teknik personelin de görev yapacağı kaydedildi. Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarışmanın ödül töreninin saat 18.00'de yapılacağı bildirildi. - KOCAELİ