KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alınan polis ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevden alınan polisler ile yakınlarını gözaltına aldı. 3'ü kadın 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
- İzmitkocaeli
İzmit'te Fetö Soruşturmasında 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alınan polis ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alınan polis ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.
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