İzmit'te Fetö Soruşturmasında 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 5 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Daha önce gözaltına alınıp mahkeme tarafından serbest bırakıldığı bildirilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



- İzmitkocaeli