İzmit'te Down Kafe Açılıyor

İzmit Belediyesi, down sendromlulara özel bir mekanı kente kazandırmaya hazırlanıyor.



İzmit Belediyesi tarafından Belsa B blok girişinde Down kafe açılacak. Kafenin hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen yetkililer, "Zihinsel engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonla iş edindirilerek, üretken bireyler olarak sosyal hayata kazandırılması, vatandaşların engellilerle iletişim kurması ve önyargılarının yok edilmesi amacıyla Down kafeyi de yakında faaliyete geçireceğiz. Engelli kişilerin yapabildiklerinin farkına varması ve kendi yeteneklerini keşfetmesiyle birlikte özgüven ve benlik kavramının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan belediyemiz, meslek edindirme kurslarıyla da Engelli Dostu Belediyecilik anlayışını daha da güçlendirmektedir. Açılacak mekanda engelli bireylerin boş zamanını değerlendirmek ve toplumla bütünleşmesi amacıyla kurslar yer alacak. En kısa sürede Down kafeyi İzmit'e kazandıracağız" dediler. - KOCAELİ